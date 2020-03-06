В Финляндии выявлены три новых случая заражения коронавирусом. Инфицированные обнаружены в регионах Уусимаа, Южная Карелия и Северная Похьянмаа.

В округе здравоохранения Хельсинки и Уусимаа в пятницу выявлен новый случай заражения коронавирусом. Заболевший – мужчина трудоспособного возраста. Он заразился во время поездки в Северную Италию. Состояние мужчины оценивается как хорошее, он помещён под домашний карантин. Медикам известны люди, которые могли подвергнуться риску заражения. Им даны инструкции, как себя вести в этой ситуации.

В Южной Карелии случай заражения коронавирусом был выявлен 5 марта. И в этом случае источник заражения – Северная Италия. Пациент находится на домашнем карантине. Болезнь у него протекает в лёгкой форме. Три близких человека, которые могли подвергнуться риску инфицирования, также находятся на домашнем карантине.

Третий случай заражения обнаружен в регионе Северная Похьянмаа. Заболевший – человек, вернувшийся из поездки в регион, где бушует эпидемия. Пациент находится дома, он изолирован. Сейчас власти выясняют, с кем он контактировал в последние дни.

В общей сложности в Финляндии зафиксированы 15 случаев заражения коронавирусом, пишет служба новостей «Yle».