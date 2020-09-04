В финском городе Ханко прошла церемония перезахоронения останков советских военнослужащих

На мемориальном кладбище советских воинов в Ханко состоялась торжественная церемония перезахоронения останков красноармейцев, погибших в ходе боёв при обороне советской военно-морской базы Ханко в 1941 году. В ходе мероприятия были перезахоронены останки семи советских военнослужащих, погибших в районе Твярминне, где летом и осенью 1941 года держала оборону 3-я батарея 204-го отдельного зенитного артиллерийского дивизиона.

Останки военнослужащих были обнаружены в 2019 году в ходе поисковых работ археологов Хельсинкского Университета.

В мероприятии приняли участие посол РФ Павел Кузнецов, посол Казахстана Жанна Сартбаева, временный поверенный в делах Белоруссии Виктор Новиков, сотрудники дипмиссий трёх стран, представители Русской православной церкви, администрации г. Ханко, Общества «Финляндия-Россия» и Общества по увековечению памяти жертв войны, а также участники поисковой группы Хельсинкского Университета, сообщает ИА «Yle».