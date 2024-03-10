В ФНПР объяснили различия в зарплатах женщин и мужчин

Зарплаты мужчин и женщин отличаются, поскольку со снижением оплаты первые увольняются, а вторые нанимаются на их место с меньшей зарплатой, чтобы не уезжать от семьи на заработки, рассказал РИА «Новости» заместитель председателя Федерации независимых профсоюзов России Александр Шершуков.

«Сейчас все равно цифра этого разрыва (в зарплатах мужчин и женщин. - Ред.) пляшет примерно в 30%, но это не потому, что на одной и той же должности мужчинам и женщинам платят разную зарплату. А это связано скорее с тем, что ряд отраслей становится феминизированным. То есть раньше работали мужчины, потом в этих отраслях уменьшилось количество денег и возможностей платить нормальную заработную плату, и поэтому мужчины оттуда ушли. И начали более активно приходить женщины, соглашающиеся на более низкий уровень оплаты труда», - объяснил Шершуков.

В качестве примера он привёл лесную отрасль и метеорологов. «Проблема в основном связана с недостатком финансирования, зарплаты платят «нищенские». Женщины соглашаются на меньшую оплату труда, поскольку в отличие от мужчин не могут оставить семью, детей и уехать на заработки или на вахту», - считает Шершуков.

Он отметил, что сегодня пока ещё сложно оценить изменения, произошедшие в России после принятия национальной стратегии в интересах женщин в 2022 году. Однако внимания к «женской» теме стало больше и за счёт этого документа.