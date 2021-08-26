В фокусе внимания регионального правительства – подготовка к безопасному проведению Дня знаний и Единого дня голосования

Заместитель губернатора региона Юрий Сердечкин провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба в Мурманской области.

С учётом эпидемиологической обстановки мероприятие прошло в режиме видеоконференции с участием членов антитеррористической комиссии, руководителей исполнительных органов государственной власти, органов местного самоуправления, ведомств и организаций Мурманской области.

Комиссия в плановом порядке рассмотрела четыре вопроса. Особое внимание уделено вопросу противодействия терроризму в преддверии Дня знаний и Единого дня голосования, а также мерам по недопущению террористических проявлений и обеспечению общественного порядка в период их подготовки и проведения мероприятий. В ходе заседания выработан ряд дополнительных мер, направленных на обеспечение безопасности граждан.

«Вопрос безопасности населения – один из самых важных в работе властей, особенно когда мы говорим о безопасности детей, – подчеркнул Юрий Сердечкин. – Уже через неделю начинается учебный год, и мы с профильными ведомствами и организациями должны совместными усилиями обеспечить максимальную защищенность детей и взрослых в образовательных учреждениях. Не менее важна безопасность граждан, которые придут на избирательные участки, чтобы мирно проявить гражданскую позицию. Металлодетекторы, кинологические обследования, охрана правопорядка на местах – эти и другие меры позволят пройти период голосования в штатном режиме».

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, за 2020 и 2021 годы была пресечена противоправная деятельность 32 жителей Мурманской области, в отношении которых возбуждены уголовные дела по статьям террористического и экстремистского характера. В текущем году были заблокированы 9 страниц в социальной сети «ВКонтакте» и 22 группы в мессенджере «Телеграм» в связи с их экстремистской и террористической направленностью. По тем же причинам ограничен доступ к 15 информационным ресурсам.

Возбуждено 11 уголовных дел в связи с заведомо ложными сообщениями об актах терроризма, поступающими в органы власти, учреждения и организации региона.