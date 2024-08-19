В фондах Музея истории города Колы появился новый исторический экспонат — икона святого Николая Чудотворца XIX века

Экспонат был передан жительницей Колы Людмилой Павловной Бажиновой.

Как сообщает Министерство культуры Мурманской области, образ святого Николая Чудотворца — один из самых распространённых в русской иконописной традиции. На иконе из фондов Музея Колы Николай Чудотворец традиционно изображён с закрытым Евангелием в руках и с митрой на голове.

Икона принадлежала семье Егорова Философа Михайловича, уроженца деревни Берёзово Коношского района Архангельской области, потомки которого проживают в Коле.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457280234%2Fwall-139605315_27796