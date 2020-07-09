В ФССП организовали «горячие линии» для граждан, ошибочно причисленных к должникам

Федеральная служба судебных приставов (ФССП) начала во всех регионах приём жалоб от граждан, попавших под исполнительное производство из-за совпадения их личных данных с данными должников, сообщили в пресс-бюро ведомства.

«В территориальных органах ФССП открыты «горячие линии» по вопросам совпадения персональных данных граждан в исполнительном производстве», - говорится в сообщении пресс-бюро, поступившем в «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что ситуации, связанные с ошибочной идентификацией гражданина как должника по исполнительным производствам, «происходят вследствие совпадения персональных данных нескольких граждан на стадии оформления и предъявления в службу судебных приставов исполнительных документов».

В случае установления такого факта во избежание применения мер принудительного исполнения гражданам следует обратиться по номеру телефона «горячей линии» соответствующего территориального органа ФССП, а также представить документы, позволяющие однозначно идентифицировать гражданина (копия паспорта, СНИЛС, ИНН).

После получения документов, подтверждающих ошибочную идентификацию гражданина как должника по исполнительному производству, судебный пристав-исполнитель, возбудивший исполнительное производство, должен незамедлительно отменить все ранее наложенные на гражданина ограничения.

В пресс-бюро подчеркнули, что в случае списания денег со счетов в банках, других кредитных организациях, а также удержаний денежных средств из заработной платы или иных доходов гражданина, ошибочно идентифицированного как должника, «судебный пристав-исполнитель примет меры к возврату денежных средств».

Исключить возможность возникновения подобных ситуаций в дальнейшем позволят нормы Федерального закона от 28.11.2018 № 451-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ», которыми расширен перечень сведений, идентифицирующих должника (СНИЛС, ИНН, серия и номер документа, удостоверяющего личность, серии и номер водительского удостоверения, серия и номер свидетельства о регистрации транспортного средства, ОГРН)», - заверили в ФССП.

Там добавили, что в настоящее время действие этого закона в части положений об обязательности указания одного из идентификаторов гражданина-должника приостановлено до 1 января 2021 года.