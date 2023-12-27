В Гаджиево глава регионального парламента Сергей Дубовой осмотрел танцевальный класс Центра творчества и досуга

На бюджетные средства из резервного фонда правительства Мурманской области здесь заменены пол, классический станок, зеркала и окна, обновлены стены и потолок.

— Помещение стало тёплым, комфортным и современным, а самое главное – многофункциональным. Помимо занятий, здесь проводятся утренники для маленьких жителей гарнизона и дискотеки для ребят постарше, - отметил парламентарий.

Спикер посетил Детскую школу искусств. В этом году значительно обновилась её материально-техническая база – приобретены три фортепиано фабрики «Михаил Глинка», два цифровых фортепиано, виолончель, скрипки, пятирядные баяны.

— Это стало возможным благодаря национальному проекту «Культура». В рамках нацпроекта в прошлые годы отремонтированы фасад и кровля учреждения. Задача на ближайшую перспективу – заменить напольное покрытие в концертном зале и учебных кабинетах, - сказал Сергей Дубовой. - Уверен, что такие преобразования учреждения станут дополнительным стимулом для новых успехов и побед учащихся на престижных конкурсах и фестивалях!

С директором школы №279 Ириной Козинец спикер обсудил открытие в следующем учебном году двух профильных классов – социально-экономического и естественно-научного, а также создание образовательного пространства «Уникум».

По словам парламентария, в настоящее время в школе уже есть медицинский класс, появилась потребность учащихся и родителей в углубленном изучении и других предметов.

В завершении рабочей поездки председатель Думы провёл приём граждан. С инициативными жителями гарнизона Сергей Дубовой обсудил план по установке памятника Герою Советского Союза капитану 2 ранга Магомету Гаджиеву, взял на контроль обращение жительницы по переводу квартиры из коммерческого найма в социальный.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/9ab/3mbisufva7o66uygf4pqjxouujx9t569.JPG