В Гаджиево полным ходом идут работы по программе реновации ЗАТО

Объекты, на которых в этом году произойдут обновления, осмотрел 28 января глава регионального парламента Сергей Дубовой. Среди них дом 44 по улице Гаджиева, где началась работа по облицовке фасада специальными вентилируемыми панелями.

Такая отечественная технология – одно из самых современных решений, позволяющих сохранять тепло в квартирах и подъездах без конденсата. Цвет панелей и их размер подобран индивидуально под дом. Гарантия – 30 лет. Парламентарий заострил внимание на необходимости масштабировать такой опыт обновления фасадов домов и в других ЗАТО.

В центре внимания депутата был и Центр творчества и досуга, в котором в этом году стартовал капитальный ремонт здания, а также концертного зала с приобретением и установкой оборудования, мебели. Подрядчик демонтировал старые конструкции, электрику и вентиляцию на двух этажах. На втором этаже дочищает полы, на третьем этаже отштукатурил стены на 30%.

Парламентарий посетил дом №54 по улице Ленина. Здесь, благодаря победе инициативной группы жителей в губернаторской программе «На Севере – твой проект», будут отремонтированы подъезды и входные группы. В прошлом году в доме обновили кровлю и фасад. Работы начнутся после выбора подрядной организации.

Во дворе домов по улице Колышкина Сергей Дубовой осмотрел установленную инклюзивную детскую площадку. С такой просьбой к депутату на личном приёме обратились родители детей с ограниченными возможностями здоровья.

— Пожелания родителей соблюдены – конструкции одного цвета, установленные на резиновое покрытие, рядом лавочка, урны, видеокамеры и уличное освещение, низкое ограждение по периметру, - отметил спикер. – Детская площадка востребована. От родителей прозвучала просьба об установке дополнительной качели и ступенек на входе в игровую зону, которую взяли в работу.

Парламентарий также заглянул в «СОПКИ.СПОРТ»:

— Современный тренажёрный зал, открывшийся полтора года назад, стал самым популярным местом. Его посещаемость в месяц – порядка тысячи человек. С прошлого года на бесплатной основе здесь тренируются и участники спецоперации. С главой ЗАТО Александровск Ильясом Мазитовым и профильными специалистами обсудили возможность расширения помещения, посещения зала ребятами, вернувшимися с фронта с тяжёлыми ранениями, и переподготовки местных тренеров по программам адаптивной физической культуры.

Завершилась рабочая поездка приёмом граждан.

Подводя итоги выездного мероприятия, Сергей Дубовой отметил, что удовлетворен увиденным:

— Создание комфортных условий для наших защитников и членов их семей – приоритетное направление в работе федерального и регионального правительства, поэтому значительные средства направляются на приведение в порядок гарнизонов и поселков, где проживают наши военнослужащие. В Гаджиево в этом году запланирован достаточно серьёзный объём работ, и на ряде объектов к работе уже приступили. Отрадно, что большой упор делается на обновление коммунальной и инженерной инфраструктуры, повышение надежности систем тепло- и водоснабжения – том, что составляет основу комфортного проживания и отдыха граждан. Думаю, большим подарком для жителей гарнизона станет новый и современный Центр творчества и досуга, ремонт которого должен завершиться в декабре.

Фото: https://duma-murman.ru/upload/iblock/452/9gu5awox1sjeh1xw03j8xr6p1ah84ekq.jpg