По данным «Россетей», оптимистичный сценарий по временной схеме работ по подключению всех объектов займёт не менее суток
26.01.26 10:15

В Гаджиево после капитального ремонта торжественно открыли Центр культурного развития «Прометей»

В праздничном мероприятии принял участие глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Поздравляя коллектив учреждения и гостей праздника, парламентарий отметил, что в последние годы в городе морской доблести Гаджиево благодаря стратегическому плану «На Севере – жить!», реновации ЗАТО, другим федеральным и региональным программам происходит много позитивных изменений, в лучшую сторону меняется и качество жизни горожан:

— Одна из таких перемен – преображение Центра культурного развития, у которого богатая история и замечательные традиции. Здание бывшего Дома офицеров после капитального ремонта приобрело новый вид и современную технологическую начинку. Это замечательный и долгожданный подарок всем жителям Гаджиево. В обновленном здании созданы все условия для организации досуга детей и взрослых, реализации их талантов, проведения культурно-развлекательных мероприятий. И сегодня заряд позитивной энергии почувствуют на себе все присутствующие.

Спикер пожелал дальнейших успехов во всех добрых начинаниях, сотрудникам центра «Прометей» вручил награды регионального парламента.

Благодарственными письмами Мурманской областной Думы награждены Ирина Кириллова, Иван Девочкин, Юлия Козлова, Юлия Кравченко, Евгений Кривых.

 

 

