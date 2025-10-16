В Гаджиево продолжается капремонт Центра культурного развития «Прометей»

В Гаджиево продолжается капитальный ремонт Центра культурного развития «Прометей», работы идут в рамках губернаторского плана «На Севере – жить!» и реновации закрытых административно-территориальных образований, сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«На сегодняшний день выполнен значительный объём строительных и монтажных работ. Специалисты заменили более 50% систем водопровода, канализации, отопления, электрики и вентиляции. Рабочие меняют покрытие полов и потолков», – сообщила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Руководитель ведомства рассказала, что проект предусматривает проведение комплексного обновления внутри помещений и оснащение необходимым оборудованием. Уже реализованы многие задуманные архитектурные решения и обновление конструктивных элементов здания.

При этом особое внимание уделяется проведению капитального ремонта зрительного зала. Там ведётся установка противопожарных систем сигнализации и звукового, а также светотехнического оборудования.

«В целом проект обеспечит комфортные условия для досуга жителей Гаджиево, создаст новые возможности для организации культурных мероприятий», – отметила Александра Карпова.

Также в рамках реновации ЗАТО в Гаджиево завершён ремонт семи квартир, продолжаются работы ещё в одном помещении. Выполнен капремонт крыш и фасадов пяти многоквартирных домов, идёт работа в двух домах. Завершается ремонт внутридворовых проездов и местных автодорог. Помимо этого, планируется начать строительство нового детского сада на 220 мест.

Напомним, программа реновации ЗАТО, инициированная губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, благодаря поддержке Президента России Владимира Путина в 2024 году вышла на новый уровень. До 2026 года включительно на улучшение качества жизни в ЗАТО и населённых пунктах с дислокацией военных выделено 42 млрд рублей, из них 30 млрд рублей – из федерального бюджета. Это колоссальная поддержка, которая лучшим образом отразится на жизни северян.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/555221/#&gid=1&pid=1