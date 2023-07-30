В Гаджиево проходят праздничные мероприятия, посвящённые Дню Военно-морского флота

Глава регионального парламента Сергей Дубовой 29 июля тепло поздравил моряков-подводников и членов их семей с праздником:

- Этот праздник имеет особое значение для Гаджиево. Подводный флот, который является важной частью Краснознаменного Северного флота, гордится своей историей, традициями, которые продолжает нынешнее поколение моряков. Искренняя вам благодарность за верность присяге, ратную службу во имя безопасности нашей страны.

Сергей Дубовой вручил Благодарственные письма областной Думы и пожелал крепкого здоровья и благополучия, безупречного выполнения поставленных задач и новых успехов на благо великой России.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/28346/