В Гаджиево проведён рейд по выявлению натурализованных граждан, не вставших на воинский учёт

Сотрудниками военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону были проведены мероприятия с целью выявления натурализованных граждан на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск.

В ходе проведения мероприятий были проверены лица, недавно получившие российское гражданство, среди которых выявлены граждане, не вставшие своевременно на воинский учёт. Данные лица направлены в военные комиссариаты городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск для регистрации в единой системе учёта.

Как отмечает следователь военного следственного отдела по Гаджиевскому гарнизону лейтенант юстиции Егор Владимирович Сердюк, подобные мероприятия на территории городов Полярный, Гаджиево и Снежногорск проводятся на регулярной основе и будут продолжены в дальнейшем.

Фото предоставлено организационно-статистическим отделом военного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Северному флоту.