В Гаджиево состоится чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В гарнизоне Гаджиево Северного флота состоится чемпионат по летнему офицерскому троеборью. В соревновании примут участие более 50 спортсменов, представляющих объединения, соединения и воинские части Северного флота.

Участники чемпионата будут поделены на три возрастные группы: до 30 лет, от 30 до 40 лет, и старше 40 лет. Каждой возрастной группе определены соответствующие нормативы в трех военно-прикладных видах спорта.

Первая возрастная группа будет состязается в выполнении упражнения по стрельбе из пистолета Макарова ПМ№3, плавании на дистанции 300 метров и беге на 3 километра, вторая – в выполнении упражнения ПМ №2, плавании на 200 метров и беге на 2 километра, третья – в выполнении упражнения ПМ№1, плавании на 100 метров и беге на 1 километр.

Победители флотского первенства примут участие в чемпионате ВМФ по зимнему офицерскому троеборью, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12469677@egNews