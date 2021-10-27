В Гаджиево состоялась торжественная церемония передачи Боевого знамени подводных сил Северного флота

В главной базе подводных сил Северного флота – гарнизоне Гаджиеве на плацу военного городка перед штабом объединения 26 октября состоялась торжественная церемония передачи Боевого знамени новому командующему.

Командовавший подводными силами Северного флота несколько лет вице-адмирал Аркадий Романов, назначенный Указом Президента России заместителем командующего Черноморским флотом, простился со знаменем и передал его новому командующему объединением контр-адмиралу Анатолию Коваленко, занимавшему ранее должность начальника штаба объединения.

Мероприятие прошло под руководством командующего Северным флотом Героя России адмирала Александра Моисеева, который так же прощался со знаменем подводных сил флота в 2016 году, передавая его своему сменщику, на тот момент контр-адмиралу Владимиру Гришечкину.

После передачи Боевого знамени и краткого митинга, в ходе которого командующий Северным флотом поздравил вице-адмирала Аркадия Романова и контр-адмирала Анатолия Коваленко с назначениями на ответственные должности, офицеры штаба подводных сил, экипажи атомных подводных лодок, базирующихся в Гаджиеве, прошли торжественным маршем, приветствуя нового командующего объединением и прощаясь с уходящим.

На должность начальника штаба подводных сил Северного флота Указом Президента России назначен контр-адмирал Дмитрий Смирнов, занимавший должность начальника организационно-мобилизационного управления – заместителя начальника штаба Северного флота, сообщает пресс-служба СФ.