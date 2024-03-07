В Гаджиево в преддверии 8 Марта ключи от квартир получили 84 семьи подводников

В преддверии Международного женского дня в гарнизоне Гаджиево состоялась церемония передачи очередного дома, построенного для семей военнослужащих подводных сил Северного флота. Ключи от квартир получили 84 семьи подводников, в том числе три семьи участников специальной военной операции.

В ближайшее время новоселье отметят более 40 семей подводников из соединения ракетных подводных крейсеров стратегического назначения, 20 семей военнослужащих, проходящих службу на многоцелевых атомных подводных лодок, а также ряд семей военнослужащих, проходящих военную службу в других воинских частях гарнизона.

Церемония вручения ключей прошла под руководством командующего подводными силами Северного флота вице-адмирала Анатолия Коваленко. В ней также принял участие начальник территориального отдела «Гаджиевский» филиала «Северный» ФГАУ «Росжилкомплекс» Алина Нечипуренко, начальник филиала строительного управления по объектам строительства Северного флота компании «Военно-строительная компания» Сергей Сухов.

«Квартиры распределяются в соответствии с очередью. Среди получивших новые квартиры – и участники специальной военной операции. На настоящий день все военнослужащие гарнизона обеспечены служебным жильем», – заявил вице-адмирал Анатолий Коваленко.

Переданный гаджиевским подводникам дом стал завершающим в серии из восьми домов, построенных в главной базе подводных сил Северного флота в рамках федеральной программы по обеспечению жильём военнослужащих Министерства обороны Российской Федерации.

Новые жилые дома, в которых подводники получают служебные квартиры, построены на площадке в жилой зоне гарнизона подводных сил Северного флота. Раньше на этом месте стояли пятиэтажные дома пятидесятых годов постройки, которые были снесены перед началом строительства современного жилья.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, ротличительная особенность новостроек – особая конструктивная схема сборки, в основе которой металлические колонны, сборные железобетонные плиты и стены из легких металлоконструкций, которые изнутри и снаружи зашиты цементно-волокнистыми плитами и заполнены минеральной ватой. Вентилируемый фасад отделан керамогранитом.

Все возводимые новостройки малоэтажные. Именно такой вариант жилой застройки признан наиболее эффективным в районах Заполярья, где на здания особое влияние оказывают суровый климат и близость к морю.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12503473@egNews