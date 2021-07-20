В Гаджиево завершён капремонт кровли и фасада детской школы искусств

В Гаджиево в рамках национального проекта «Культура» завершён капремонт кровли и фасада детской школы искусств. Качество выполненных работ проверила и.о. заместителя министра строительства Мурманской области Александра Седлецкая.

«На преображение детской школы искусств было выделено 6,4 миллиона рублей. На сегодняшний день работы завершены. Новая кровля уже прошла испытание дождями – протечки нет. Фасад рабочие утеплили и покрыли декоративной штукатуркой короед. Сейчас подрядчик устранят замечания», – отметила Александра Седлецкая.

Как сообщает региональное Министерство строительства, в рамках нацпроекта «Культура» в 2021 году в Мурманской области будет отремонтировано пять школ искусств.