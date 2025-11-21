В гарнизонах Северного флота отопительный период 2025-2026 гг. проходит в штатном режиме

Военные коммунальщики Северного флота отчитались о входе в отопительный период 2025-2026 гг.

Как сообщил начальник ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ) Сергей Ермаков, в эксплуатации филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ВМФ) в зоне ответственности Северного флота находится более 2085 объектов казарменно-жилищного фонда и 510 км инженерных сетей.

В оперативном управлении жилищно-коммунальной службы №9 (г. Мурманск) и жилищно-коммунальной службы №10 (г. Северодвинск) находится 121 объект, обеспечивающий теплоснабжение 203 военных городков (котельных – 110, ЦТП – 11).

«На сегодняшний день запасы твёрдого котельного топлива на теплогенерирующих объектах, позволяют отапливать объекты военной и социальной инфраструктуры непрерывно более 90 суток, запасов жидкого котельного топлива (мазута) хватит на 45 суток бесперебойной работы, - отмечает Сергей Тихонович. - На складах теплогенерирующих объектов в Мурманской и Архангельской областях в период навигационного завоза 2025 года завезено 320 тонн твёрдого котельного топлива (уголь марки ДПК). План навигационного завоза выполнен на 100%».

Для оперативной локализации и устранения технологических нарушений на объектах казарменно-жилищного фонда созданы аварийно-ремонтные бригады, укомплектованные инженерной техникой, ремонтными мастерскими и аварийным запасом материальных средств. На постоянной основе с работниками жилищно-коммунальных служб проводятся противоаварийные тренировки и инструктажи.

В целом вход в отопительный период 2025-2026 годов прошёл без срывов, аварийные ситуации, технологические нарушения на контроле Министерства обороны Российской Федерации отсутствуют.

Фото предоставлено ЖКС №9 (г. Мурманска) филиала ФГБУ «ЦЖКУ» МО РФ (по ВМФ).