В гарнизонах Северного флота отопительный период проходит без срывов

К началу отопительного периода 2022-2023 годов специалистами филиала федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное жилищно-коммунальное управление» (по ОСК Северного флота) подготовлено более 2,6 тысячи объектов жилищно-казарменного фонда в гарнизонах Северного флота Мурманской, Архангельской областях, все объекты обеспечены теплом в постоянном режиме. Так же специалистами к началу зимы подготовлены более 180 котельных, 19 центральных тепловых пунктов и свыше 780 километров инженерных сетей.

В настоящее время запас котельного топлива на теплогенерирующих объектах Северного флота превышает установленные нормативы более чем на 30 процентов. Запасы угля позволяют отапливать объекты военной и социальной инфраструктуры непрерывно в течение 82 суток. Запасов жидкого котельного топлива — мазута и дизельного топлива — хватит на полтора месяца бесперебойной работы. На более 10 отдаленных объектов филиала ФГБУ «ЦЖКУ» Минобороны России (по ОСК СФ) находящихся на острове Новая Земля завезено твердое котельное топливо, что позволит отапливать объекты свыше 400 суток.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в целом отопительный период 2022-2023 годов проходит без срывов и аварийных ситуаций на объектах теплоснабжения и теплотрассах. Температурный режим на отапливаемых объектах поддерживался в установленных параметрах.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12445115@egNews