В гарнизонах Северного флота прошли автопробеги в поддержку участников специальной операции ВС РФ на Украине

Военнослужащие и жители гарнизонов Северного флота организовали акции в поддержку участников специальной военной операции по демилитаризации и денацификации Украины.

В городе-герое Мурманске возле памятника защитнику Кольского Заполярья в годы Великой Отечественной войны Герою Советского Союза Анатолию Бредову небольшой плац-концерт дал военный оркестр Полярнинского гарнизона.

Как сообщает Пресс-служба СФ, в главных базах Северного флота – Североморске и подводных сил – Гаджиеве, а также в городе воинской славы Полярном состоялись автопробеги. Военнослужащие и жители городов украсили свои автомобили георгиевскими лентами, флагами Военно-морского флота и морской пехоты, Воздушно-десантных войск, Знаменем Победы и государственными флагами России, а на стёкла наклеили отличительные знаки группировки Вооружённых сил России – буквы «Z» и «V».

Подобные акции жителей Крайнего Севера в поддержку Российской Армии, освобождающей Европу от неонацизма, будут продолжатся.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12412715@egNews