В гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги на «Кубок командующего Северным флотом» состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота. Например, в Североморске в круглогодичной ледовой арене Северного флота команда «К-21» в упорной борьбе уступила со счётом 3:4 хоккеистам команды «Пётр Великий» одноимённого тяжёлого атомного ракетного крейсера.

В гарнизоне авиаторов Североморск-3 прошла встреча хоккейных команд Кольской флотилии разнородных сил Северного флота «Альбатрос» и «Палубник» палубной авиации, где уверенную победу со счётом 13:1 одержал «Альбатрос».

У себя дома на ледовой площадке проселка Сафоново хоккейная команда «Гроза» армии ВВС и ПВО одержала победу над командой морской пехоты «Спутник» со счётом 10:1.

На ледовой площадке ЗАТО город Заозерск хоккейная команда «Абордаж» бригады десантных кораблей одержала уверенную победу над командой «Медведи» соединения подводных лодок со счётом 6:3.

В посёлке Видяево «Тайфун» подводных сил флота одержал победу со счётом 9:3 у команды пехотинцев «Штурм».