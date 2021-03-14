В гарнизонах Северного флота состоялись очередные встречи хоккейных команд

В рамках чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги состоялся ряд встреч хоккейных команд в гарнизонах Северного флота.

Во флотской столице городе Североморске команда «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ уступила со счётом 6:8 команде «Штурм» отдельной мотострелковой бригады. «Арктика» арктической мотострелковой бригады одержала уверенную победу со счётом 7:0 над хоккеистами команды «Ракета» Кольского соединения ПВО.

В посёлке Видяево хоккеисты подводных сил флота команда «Тайфун» встретилась на льду с армейским корпусом «Армата», победу со счётом 10:5 одержала «Армата».

У себя дома на ледовой площадке города Полярный хоккейная команда «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил одержала победу над хоккеистами отдельной бригады морской пехоты «Спутник», победив со счётом 8:3.

В гарнизонах проведения чемпионата по хоккею с шайбой Северной военной хоккейной лиги и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лёд, отмечает пресс-служба Северного флота.