В гарнизонах Северного флота состоялись встречи команд-участниц чемпионата Северной военной хоккейной лиги

В рамках чемпионата Северной военной хоккейной лиги в гарнизонах Северного флота состоялся ряд встреч хоккейных команд.

В Североморске команда «К-21» штаба и управления Северного флота победила со счётом 4:1 команду «Штурм» отдельной мотострелковой бригады. Хоккеисты команды «Бастион» отдельной береговой артиллерийской бригады Кольской флотилии разнородных уступили 2:8 команде «Спасатель» управления поисковых и аварийно-спасательных работ.

У себя дома на ледовой площадке поселка Алакуртти Мурманской области команда «Арктика» арктической мотострелковой бригады одержала победу со счётом 7:4 над хоккеистами команды «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил.

На льду в городе Снежногорске Мурманской области команда пограничного управления по западному арктическому району «Полярная звезда» уступила команде «Торос» центра материально-технического обеспечения со счётом 3:8.

Как сообщает пресс-служба СФ, на ледовой площадке в поселке Кильдинстрой Мурманской области команда «Армеец» одной из воинских частей центрального подчинения со счётом 8:4 победила команду «Ракета» Кольского соединения противовоздушной обороны.

В гарнизонах проведения чемпионата Северной военной хоккейной лиги и отборочного этапа Ночной хоккейной лиги хоккейные площадки привлекают все большее количество желающих выйти на лед.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12403161@egNews