В гарнизоне авиаторов армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт спортивный праздник

В гарнизоне авиаторов армии ВВС и ПВО Северного флота в городе Североморск-3 с 3 по 7 января пройдёт спортивный праздник для военнослужащих, членов их семьи и гражданского персонала.

В ходе праздника будут организованны спортивные площадки для лыжной эстафеты, перетягивания каната и игры в футбол. Для детей будет организована отдельная номинация в лыжных гонках.

По окончанию соревнований за отличные результаты в своих номинациях участники получат грамоты и медали.

В празднике примут участие более 200 человек, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12450188@egNews