Мурманская область. Арктика (16+)02.01.23 10:00
В гарнизоне авиаторов армии ВВС и ПВО Северного флота пройдёт спортивный праздник
В гарнизоне авиаторов армии ВВС и ПВО Северного флота в городе Североморск-3 с 3 по 7 января пройдёт спортивный праздник для военнослужащих, членов их семьи и гражданского персонала.
В ходе праздника будут организованны спортивные площадки для лыжной эстафеты, перетягивания каната и игры в футбол. Для детей будет организована отдельная номинация в лыжных гонках.
По окончанию соревнований за отличные результаты в своих номинациях участники получат грамоты и медали.
В празднике примут участие более 200 человек, сообщает пресс-служба Северного флота.
Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12450188@egNews
Комментарии
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Последние комментарии
Ольга
24.12.22 16:08
К сожалению, не захватило... Вообще не понравилось ни представление, на спектакль. Воспитатели в детских садах в сто раз лучше играют. Вот они зажигают!
Комментарий к новости:В Мурманском областном театре кукол с завтрашнего дня начинается новогодняя кампания
Елена Владимировна
24.12.22 05:26
.А горка,что там сделана,ужасна!!! Кататься на ней,даже на ледянке,просто ни как!!! Прокатитесь сами,и вы поймете почему. И почему то рабочие,что на горке у Олимпа,ругаясь матом,говорят,что и не горк
Д.О. Вернер
22.12.22 12:41
А у нас что, появилась ГОСУДАРСТВЕННАЯ рыбная отрасль?
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