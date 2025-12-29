В гарнизоне авиаторов Сафоново подвели итоги работы женского совета смешанного авиационного корпуса Северного флота

В гарнизоне Сафоново 27 декабря состоялось торжественное собрание женского совета смешанного авиационного корпуса Северного флота, посвящённое подведению итогов деятельности за год. В мероприятии приняли участие представители женского совета и военнослужащих корпуса.

С приветственным словом и словами благодарности за плодотворную работу и общественную инициативу выступил заместитель командира смешанного авиационного корпуса генерал-майор Юрий Попов.

Он отметил значимый вклад женского совета в поддержку личного состава, выполняющего задачи в зоне проведения специальной военной операции, а также укрепление социальной стабильности и семейных ценностей в военном гарнизоне.

Председатель женского совета Алена Волкова в своём выступлении подробно отчиталась о проделанной за год работе, которая включала организацию благотворительных акций и сбор гуманитарной помощи участникам специальной военной операции, адресную помощь семьям военнослужащих, участие в патриотическом воспитании молодежи, а также организацию культурно-досуговых мероприятий для жителей гарнизона.

Она также поблагодарила всех неравнодушных, кто принял участие в оказании помощи при организации и проведении мероприятий.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, за особый вклад в общественную и благотворительную деятельность, направленную на помощь участникам СВО, почетными знаками губернатора Мурманской области «За оказание помощи и поддержку при проведении СВО «Своих не бросаем» были награждены: заместитель председателя женского совета – Любовь Ермолова и секретарь женского совета – Ирина Куликова.

Завершилось мероприятие праздничным предновогодним концертом с творческими номерами, подготовленными силами музыкального коллектива «Крылья Севера».

Фото: https://mil.ru/news/40160c5f-4dec-4215-beb3-cecb9eef03a5