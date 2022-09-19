В гарнизоне авиаторов Северного флота открыт новый стадион

В военном гарнизоне авиаторов Северного флота в Мурманской области состоялось открытие нового физкультурно-оздоровительного спортивного комплекса открытого типа. В торжественном мероприятии приняли участие представители командования и военнослужащие армии ВВС и ПВО Северного флота, министр спорта Мурманской области Светлана Наумова, глава ЗАТО г. Североморск Олег Прасов, юнармейцы, воспитанники спортивных школ и творческие коллективы.

Представители командования и администрации выступили с приветственным словом и поздравили жителей поселка Сафоново с открытием нового спортивного объекта.

В своём выступлении заместитель командующего арией ВВС и ПВО по военно-политической работе полковник Александр Ломакин отметил, что открытие нового спортивного объекта вносит существенный вклад в развитие спортивной инфраструктуры военного гарнизона, а средства, вложенные администрацией в строительство нового стадиона, окупятся здоровьем военнослужащих и членов их семей, которые составляют большую часть жителей гарнизона.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в ходе праздничных мероприятий перед жителями посёлка выступили воспитанники детско-юношеских спортивных учреждений города Североморска, которые продемонстрировали свои физические возможности и умения на новом стадионе.

По завершении праздника его участники и гости попробовали солдатскую кашу и горячий чай с хлебом, приготовленные поварами объединения ВВС и ПВО Северного флота на полевой кухне.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12438565@egNews