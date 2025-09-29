Минпромторг до конца 2025 года представит правительству программу развития судоремонта в Арктике«Герои Севера – Заполярный рубеж»: порядка 400 человек вышли на старт экстремальной гонки в парке «Патриот»
В гарнизоне авиаторов Северного флота прошёл конкурс художественной самодеятельности «Крылья Севера»

В Доме офицеров авиации Северного флота в посёлке Сафоново состоялся второй смотр-конкурс художественной самодеятельности, под названием «Крылья Севера».

Конкурс собрал творческие коллективы и сольных исполнителей из частей и подразделений смешанного авиационного корпуса Северного флота. Участники соревновались в нескольких номинациях: вокальное и вокально инструментальное исполнение, художественное слово и ансамбль.

Жюри, в состав которого вошли представители командования, женского совета смешанного авиационного корпуса и деятели культуры Мурманской области, оценивало артистизм, уровень исполнительского мастерства, оригинальность подачи и соответствие репертуара тематике конкурса. По итогам творческого состязания победители были награждены почётными грамотами и ценными подарками.

Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации, в завершение мероприятия перед зрителями выступил популярный творческий коллектив смешанного авиационного корпуса Северного флота – «Крылья Севера». В программе прозвучали патриотические песни и современные лирические композиции.

Конкурс «Крылья Севера» вновь подтвердил, что жизнь военных авиаторов наполнена не только боевой учебой, но и богатой творческой жизнью.

 

 

