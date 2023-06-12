В гарнизоне Гаджиево Северного флота состоялся чемпионат по летнему офицерскому троеборью

В гарнизоне Гаджиево состоялся чемпионат Северного флота по летнему офицерскому троеборью. В нём приняли участие представители основных объединений, соединений, воинских частей и штаба Северного флота. Офицеры соревновались в стрельбе из пистолета Макарова, плавании и беге. Состязания проходили в командном и индивидуальном первенстве.

В командном зачёте в первой группе первое место заняла команда «Гроза» армии ВВС и ПВО, второе команда «Тайфун» подводных сил, третье «Альбатрос» Кольской флотилии разнородных сил. Во второй группе победила команда «Авангард» Беломорской военной базы, второе место за командой «Краб» соединения подводных лодок, тройку лидеров замкнула команда «Циклон» центра связи.

В индивидуальном первенстве среди самых молодых участников лучшим стал старший лейтенант Даниил Степовой из команды «Гроза». Во второй возрастной группе победил капитан 3 ранга Александр Неверов, выступивший за команду «Авангард». В самой старшей возрастной группе лучшим стал капитан 3 ранга Андрей Калашников из команды «РЦУ» штаба и управления Северного флота.

По итогам соревнований два офицера выполнили нормативы на звание «мастер спорта», четыре – «кандидат мастера спорта», три участника получили первый спортивный разряд, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12470129@egNews