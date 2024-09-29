В гарнизоне подводников прошли торжества по случаю 66-летия города Заозерска

В праздничных мероприятиях принял участие председатель профильного комитета регионального парламента Михаил Ильиных.

Торжества традиционно начались с возложения венков и цветов к братской могиле советских воинов 1941-1945 годов и к мемориалу погибшим в океане АПЛ «Ленинский комсомол». Город свято чтит память защитников Отечества и моряков-подводников, не вернувшихся с походов.

В городском центре культуры состоялся праздничный концерт, посвящённый праздничной дате. Михаил Ильиных поздравил жителей ЗАТО город Заозерск, отметив славное прошлое города, которым стоит гордиться. Он подчеркнул, что жители гарнизона, моряки-подводники все эти годы вносят существенный вклад в укрепление обороноспособности страны.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30834/