В гарнизоне подводников завершаются работы по созданию нового пространства для отдыха горожан

Результаты благоустройства оценил глава регионального парламента Сергей Дубовой.

Обустройство набережной Сергея Преминина в Гаджиево – второй этап проекта обновления дворовой территории. В прошлом году здесь был заменён асфальт на проезжей части и тротуарах, оборудованы парковки и контейнерные площадки, произведён дренаж ливневой канализации, по просьбам жителей дополнительно поставлены опоры освещения. На набережной оборудованы пешеходные дорожки, установлены шезлонги и малые архитектурные формы, смонтировано уличное освещение.

Сергей Дубовой отметил, что большой заброшенный участок превратился в обустроенную парковую зону:

— Раньше здесь была просто глубокая яма, травмоопасное место для детей. Благодаря руководству муниципального образования разработан и реализуется в несколько этапов проект по преображению этого места. Уверен, что открытие набережной станет хорошим подарком для горожан ко Дню города, который отпразднуют уже в эти выходные. В следующем году рядом с набережной появиться детская площадка, которая завершит создание в этом микрорайоне красивого и уютного общественного пространства, где жители гарнизона самых разных возрастов найдут себе занятие по душе.

Спикер осмотрел двор, где завершён ямочный ремонт протяженного участка дороги, а также встретился с представителем инициативной группы жителей дома 54 по улице Ленина. Их проект по ремонту подъездов и входных групп МКД участвует в конкурсном отборе губернаторской программы «На Севере - твой проект». Этот дом – один из первых, построенных в гарнизоне, в настоящее время в нем обновляется кровля и фасад.

В этот же день Сергей Дубовой посетил школы №№276 и 279. В первом учреждении образования благодаря победе в конкурсном отборе проекта «Арктическая школа» по направлению «Опорные площадки для подготовки школьников к олимпиадам» появилось образовательное пространство «Уникум». Ученики вместе с преподавателями продемонстрировали возможности нового и очень востребованного класса. Кроме этого, депутат побывал на уроках труда и основ безопасности и защиты Родины. Это новые дисциплины, которые введены в российских школах с 1 сентября.

Как отметил парламентарий, в последнее время быстрыми темпами происходит обновление, как учебной программы, так и материально-технической базы школ:

— Всё это направлено на всестороннее развитие наших детей, чтобы они с удовольствием и большим интересом посещали занятия, дополнительно получали знания и навыки, которые пригодятся в дальнейшем.

Фото: https://duma-murman.ru/press-tsentr/news/30714/