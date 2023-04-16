В гарнизоне Сафоново юнармейцы объединения ВВС и ПВО Северного флота посетили выставку, посвящённую Дню космонавтики

Выставка «Время первых» была представлена в доме-музее Юрия Алексеевича Гагарина, расположенном на территории Музея военно-воздушных сил Северного флота. В этом домике Юрий Гагарин с семьей прожил два года и два месяца перед убытием в отряд космонавтов.

Основу выставки составили различные экспонаты и инсталляции, посвященные космосу, в том числе макеты космических кораблей и аппаратов, сделанные руками детей военнослужащих, гражданского персонала и подшефных юнармейских отрядов частей объединения ВВС и ПВО Северного флота.

Во время посещения выставки, директор музея, заслуженный военный лётчик Сергей Чечеров, провёл юнармейцам экскурсию, в ходе которой ребята узнали о том, как зарождалась отечественная космонавтика и какой вклад в историю внесли первые отечественные космонавты.

Всего в выставке приняли участие более 60 детей военнослужащих и гражданского персонала, сообщает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12464184@egNews