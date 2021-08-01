В гарнизоне Высокий по программе реновации ЗАТО отремонтировано 136 квартир

В ходе рабочей поездки в Оленегорск губернатор Андрей Чибис посетил посёлок Высокий – гарнизон лётчиков. Целью визита стала проверка исполнения в гарнизоне мероприятий комплексного плана реновации ЗАТО и военных городков.

Как сообщает региональное Министерство информационной политики, в рамках плана в Высоком на сегодняшний день завершена реконструкция улиц Дальняя и Гвардейская, завершён ремонт 136 из 198 пустующих муниципальных квартир для семей военнослужащих, ведётся ремонт дворовых проездов, подходит к концу создание современной детской площадки «Поляна сказок».

«Важно, что программа реновации ЗАТО работает. Я вижу это в наших населённых пунктах, где живут военные. В Высоком очень хорошо отремонтированы квартиры, дороги и дворы, сделаны пешеходные связи, тротуары. И мне очень понравился детский городок. Те деньги, выделения которых мы добились у федерального правительства при поддержке Минобороны и Министерства развития Дальнего Востока и Арктики, дают практический результат. Посёлки, которые много лет в силу разных причин не ремонтировались, сейчас обновляются. Я очень этому рад, и, безусловно, мы и дальше эту работу будем продолжать», – резюмировал Андрей Чибис итоги визита.