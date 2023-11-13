В гидрографической службе Северного флота состоялась передача книг в библиотеку Арктической океанографической экспедиции

Ранее эти книги, предназначенные для походной библиотеки гидрографического судна «Ромуальд Муклевич», были предоставлены Русским географическим обществом (РГО) и издательством «Паулсен», специализирующимся на выпуске литературы об Арктике и Антарктике.

Руководитель научной группы капитан 1 ранга Алексей Корнис вручил начальнику экспедиции капитану 2 ранга Александру Старотиторову более 40 книг, которые пользовались большим спросом у участников похода в рамках этапа Комплексной экспедиции Северного флота и РГО «Помни войну», завершившегося совсем недавно.

Книги побывали в трех морях Арктики, Баренцевом, Карском и Лаптевых, и стали свидетелями очередных географических открытий гидрографов Северного флота. Особым спросом во время плавания пользовалась документальная повесть Валериана Альбанова «На юг, к Земле Франца-Иосифа!».

Как сообщает пресс-служба Северного флота, каждая книга на борту судна получила уникальную печать-экслибрис, несколько книг в море в День гидрографа были вручены наиболее отличившимся участникам из состава научной группы и экипажа судна.

Предполагается, что теперь полученные от РГО и издательства «Паулсен» экземпляры книг станут основой для формирования походных библиотек гидрографических судов, которые будут выполнять задачи в удаленных районах Арктики во время походов на полную автономность.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12485532@egNews