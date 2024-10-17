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Мурманская область. Арктика (16+)17.10.24 11:30

В гимназии №8 дан старт профориентационной программе для школьников 10-11 классов

Мурманский морской торговый порт совместно с гимназией №8 организуют обучение по программе дополнительного образования «Основы логистики». Данная учебная программа успешно реализуется с 2017 года.

Направление логистики - одна из самых востребованных и высокооплачиваемых профессий.

Как сообщает пресс-служба АО «ММТП», во время обучения ребята знакомятся с профильными областями: менеджмент, маркетинг, профильная математика, логистика и профессиональная терминология.

Во время учебного процесса специалисты торгового  порта читают школьникам дисциплины: транспортировка грузов, управление запасами и складское дело, логистика стивидорной компании, финансы предприятия, железнодорожное обеспечение работы порта, эксплуатация машин, механизмов и перегрузочного оборудования, экология предприятий.

Внедрение методов логистического менеджмента в практику бизнеса позволяет фирмам значительно сократить товарные запасы, снизить себестоимость продукции, ускорить оборотность капитала.

А эффективное управление материальными, информационными и финансовыми потоками способствует достижению корпоративных целей с оптимальными затратами всех ресурсов.

Старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами ММТП, проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия, участвуют в социально-значимых проектах.

Старшеклассники также получат возможность подготовки к ЕГЭ по предметам «обществознание» и «математика».

По прохождении курса ученики получат свидетельство об обучении по дополнительной образовательной программе «Основы логистики», а лучшие награждаются дипломами призёров и победителей в конкурсе «Основы логистики». Обладатели призовых дипломов претендуют на получение дополнительных баллов при поступлении в Мурманский арктический университет.

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257560%2Fwall-149919532_4265

 

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