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Мурманская область. Арктика (16+)05.10.23 11:00

В гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», открылась Школа инженерных наук

В её рамках десятиклассники будут углубленно изучать механику, тепло- и электротехнику, а также разрабатывать исследовательские проекты. Как подчеркивают специалисты, всё это необходимо для развития навыков и компетенций современного инженера. Проект поддержан АО «ММТП», а наставниками Школы инженерных наук стали преподаватели Мурманского арктического университета.

«Открытие в нашей гимназии Школы инженерных наук - это ещё один важный шаг в формировании условий для подготовки специалистов, которые востребованы в современном мире. А для ребят – ещё одна возможность проявить себя!», - сказала директор гимназии №8 г. Мурманска Ольга Клейнос.

В торжественной обстановке ребята произнесли торжественную клятву с очень правильными словами: «Начиная свой путь инженера, торжественно клянусь использовать свои знания во благо общества и человечества. Добросовестно выполнять поставленные задачи и помнить о своей личной ответственности за свои решения и действия. Беречь свою репутацию. Совершенствовать свои навыки. Хранить благодарность к своим учителям и гимназии. Быть открытым к новым знаниям и с уважением относиться к своим товарищам. Пусть эта клятва и братство будут мне опорой в выполнении миссии инженера делать мир совершенным, безопасным и разумным».

Почётное право открыть Школу инженерных наук было предоставлено начальнику отдела профориентационной работы и организации приёма МАУ Виктории Пиксендеевой и начальнику отдела по оценке и развитию персонала АО «Мурманский морской торговый порт» Марии Пономаревой.

«В Мурманском морском торговом порту востребованы специалисты самых разных специальностей, в том числе, конечно, инженеры самого широкого профиля. Мы заинтересованы в том, чтобы они приходили в порт, и рады, что у ребят появляются новые возможности для выбора своего жизненного пути», - отметила Мария Пономарева.

Мурманские портовики поздравляют всех педагогов с Днём учителя, который в этом году проходит в рамках Года педагога и наставника. Мы восхищаемся вашим трудом, желаем здоровья, благополучия, счастья!

 

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457253489%2Fwall-149919532_3459

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