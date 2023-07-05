В гимназии №8, над которой шефствует АО «ММТП», начался ремонт фасада

В гимназии №8 г. Мурманска, над которой шефствует АО «Мурманский морской торговый порт», начался ремонт фасада.

Как рассказал заместитель директора – директор по развитию (капитальному строительству) Алексей Побединцев, будут выполнены следующие работы: ремонт существующего фасада, устройство навесного вентилируемого фасада, восстановление отмостки, подсветка фасада гимназии. Работы продлятся до конца 2023 года.

«На протяжении последних лет предприятие активно участвует в обновлении инфраструктуры учебного заведения. Прежде всего, мы постарались помочь создать достойные условия для образовательного процесса, а сейчас подошли к фасаду здания. Для него разработан проект, в котором использованы яркие краски, которые, уверен, добавят позитивных эмоций ученикам», - сказал Алексей Побединцев.

Напомним, совместная работа гимназии №8 и градообразующего предприятия началась в 2016 году, когда по инициативе АО «ММТП» началось создание специализированного транспортно-логистического класса. В 2017 году он принял первых учеников, а в 2023 году состоялся уже пятый выпуск. В рамках обучения старшеклассники знакомятся с производством, историей, социальными проектами АО «ММТП», проходят обучение на базе учебно-курсового комбината предприятия, участвуют в социально-значимых мероприятиях. Традиционно конкурс для поступления в транспортно-логистический класс составляет более двух человек на место.

Помимо участия в обучении ребят АО «ММТП» оказывает помощь гимназии в развитии материально-технической базы. Всего за время проведения ремонтов на средства ММТП отремонтировано два класса (транспортно-логистический и физики). Силами портовиков была произведена замена окон, напольного покрытия, входных дверей, полная замена электрических сетей, установлено современное светодиодное потолочное освещение. В ходе ремонтов были использованы современные дизайнерские решения. В классе, в котором учатся дети из профильного класса, также было установлено современное оборудование и техника. Также ранее был выполнен ремонт центрального коридора и библиотеки.

В 2020 году портовики выполнили ремонт помещения, в котором находится «шахматный класс». В классе заменили оконные блоки установили новую дверь, уложили новый линолеум, смонтировали подвесной потолок со светодиодными светильниками. Дополнительно отремонтирован коридор. В 2021 году в рамках проекта преобразования школьных пространств «Arctic schools», объявленном правительством Мурманской области, АО «ММТП» помог отремонтировать в гимназии столовую. Все это способствовало тому, что образовательное учреждение дважды побеждало в региональных конкурсах и получало гранты на реализацию инновационных проектов в системе общего образования Мурманской области.

Фото предоставлено пресс-службой АО «ММТП».