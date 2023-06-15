В гимназию №6 областного центра появится современный класс для углубленного изучения школьных предметов

Заместитель администрации города Мурманска Людмила Левченко посетила гимназию №6 областного центра, где ведутся ремонтные работы в рамках проекта «Арктическая школа», инициированного губернатором Андреем Чибисом.

В учебном классе завершён основной комплекс работ. Продолжается закупка современного оборудования, которое поможет гимназистам с изучением самых разных предметов, начиная с химии и заканчивая географией. Это и химическая лаборатория, и мобильный лингафонный кабинет.

Как сообщает администрация города Мурманска, обновленный класс по направлению «Опорные площадки для подготовки к олимпиадам» станет не только учебной площадкой, но и исследовательской, направленной на развитие практических навыков ребят.

Также в настоящее время в гимназии идёт комплексная замена оконных блоков в рамках программы «Тёплое окно».

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=25163&page=1