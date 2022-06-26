В г.Курахово ДНР Республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища
Как сообщает Министерство обороны РФ, 25 июня подразделениями Народной Милиции Луганской Народной Республики при поддержке российских войск под командованием генерала армии С.В. Суровикина в результате успешных наступательных действий полностью освобождены города Северодонецк и Боровское, населенные пункты Вороново и Сиротино Луганской Народной Республики.
Таким образом, попытка противника превратить промышленную зону Северодонецкого предприятия «АЗОТ» в упорный очаг сопротивления сорвана. В настоящее время территория данного предприятия контролируется подразделениями Народной Милиции ЛНР.
С освобождением Северодонецка и Боровское вся левобережная территория Северского Донца в границах Луганской Народной Республики перешла под её полный контроль.
Межведомственный координационный штаб Российской Федерации по гуманитарному реагированию во взаимодействии с уполномоченными федеральными органами исполнительной власти и правоохранительными органами продолжает тщательно фиксировать факты преступных действий киевского режима в отношении мирных граждан, а также использования вооруженными формированиями Украины жилых домов, учебных заведений, детских садов и других объектов социальной инфраструктуры в военных целях.
Как сообщает function.mil.ru, «в Константиновке Донецкой Народной Республики в помещениях детского сада №15 (ул. Славянская) подразделения ВСУ оборудовали опорный пункт, по периметру выставили огневые и снайперские точки, при этом, подходы к учреждению заминированы, но об этом местное население умышленно не уведомлено;
в Запорожье в здании Дворца культуры автозавода (Соборный проспект) боевики вооруженных формирований Украины оборудовали казарму, на территории предприятия разместили опорный пункт, склады с вооружением, тяжёлую бронетехнику и РСЗО;
в Николаеве в зданиях детского сада №52 (Парусный переулок), базы специального медицинского обеспечения и клуба (ул. Героев Украины) неонацисты оборудовали склады с вооружением, боеприпасами и горюче-смазочными материалами, а на территории густонаселенного микрорайона Соляные разместили крупнокалиберные артиллерийские орудия. Местным жителям запрещено покидать свои квартиры, все попытки горожан эвакуироваться в безопасные районы жестко пресекаются;
в Первомайском Харьковской области в здании профессионального лицея (ул. Рассветная) боевики националистических подразделений оборудовали склад вооружения и боеприпасов, в общежитии учебного заведения размещаются подразделения ВСУ, а на прилегающей территории установлена дальнобойная артиллерия. При этом, эвакуация жителей из близлежащих домов не проводилась.
Несмотря на то, что в результате этих преступных действий жертвами могут стать мирные жители, боевики украинских вооруженных формирований целенаправленно обстреливают из жилых кварталов позиции подразделений Вооруженных сил России и народной милиции Донецкой Народной Республики, провоцируя на ответный огонь, чтобы возложить на них ответственность за последствия якобы неизбирательных ударов.
По имеющейся достоверной информации в городе Курахово Донецкой Народной Республики украинские вооруженные формирования в ближайшие дни планируют осуществить подрыв ранее заминированной ими дамбы водохранилища. В результате совершения этой циничной акции в зоне возможного затопления окажутся населенные пункты Максимильяновка, Георгиевка и Марьинка, а также посевные площади и сельскохозяйственные предприятия. Заранее предупреждаем мировое сообщество и международные организации о готовящейся украинскими властями провокации, в результате которой могут пострадать мирные граждане, а киевский режим по отработанному сценарию обвинит российских военнослужащих в причинении ущерба имуществу местного населения и уничтожении урожая.
Ещё раз акцентируем внимание мирового сообщества, что в ходе специальной военной операции Вооруженные силы Российской Федерации не наносят ударов по объектам гражданской инфраструктуры и исключительно гуманно относятся к мирным жителям.
Фото: https://vk.com/mil