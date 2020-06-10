В главном Кольском храме отремонтируют колокольню за деньги из резервного фонда администрации района

В администрации Кольского района обсудили предстоящий ремонт колокольни Храма Благовещения Пресвятой Богородицы.

Колокольня старейшего каменного здания на Кольской земле уже несколько лет находится в аварийном состоянии. Предварительно её ремонт оценивается в 1 млн 500 тысяч рублей. Сумма будет выделена из резервного фонда администрации Кольского района напрямую храму.

- Работа должна быть выполнена в кротчайшие сроки качественно и безопасно, - подчеркнул глава администрации Кольского района Александр Лихолат. - Делать ремонт в храме не каждому дано, ведь это святое дело! В эту сложную и кропотливую работу нужно вложить душу. И, конечно, не нарушить уникальное звучание колокольни.

На сегодняшний день идёт поиск добросовестной подрядной организации. К работе смогут приступить только грамотные инженеры с допуском к ремонту объектов исторического и культурного наследия. Этот момент под личным контролем Александра Лихолата. Однако, главное условие для будущего подрядчика - отсутствие прибыли за выполненный заказ. Учитываться будут лишь прямые затраты - закупка материалов и заработная плата рабочим.

- Мы благодарны администрации за отклик, - добавил настоятель храма, иерей Андрей Шилов. - Это будет долгожданный ремонт.

Работы рассчитывают завершить к Успению Пресвятой Богородицы, которое отмечают православные христиане 28 августа, пишет газета «Кольское Слово».