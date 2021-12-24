Сегодня в главной базе гидрографов Северного флота состоялась церемония торжественного подъёма флага на новом гидрографическом катере проекта 23040Г «Леонид Сенчура». В ней приняло участие руководство и офицеры гидрографической службы флота. Катер официально принят в состав Северного флота.

Государственные испытания нового гидрографического катера проходили в Кольском заливе и Баренцевом море. Они успешно завершились месяц назад. В начале декабря был подписан приёмный акт и судно подготовлено к приёму в состав флота.

Как сообщает пресс-служба СФ, катер назван в честь выдающегося военного гидрографа и исследователя Арктики, ветерана Великой Отечественной войны капитана 1 ранга Леонида Сергеевича Сенчуры (1919-2008 г.г.). Он был начальником Северной гидрографической экспедиции и внёс большой вклад в исследование Северного Ледовитого океана, в т.ч. рельефа дна. Под его руководством было подробно обследовано поднятие хребта Ломоносова, открыт и детально изучен хребет Гаккеля. За успехи в этой работе Леонид Сергеевич был удостоен золотой медали имени П. Литке и Государственной премии СССР.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12400449@egNews