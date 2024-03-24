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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.24 09:30

В главной базе подводных сил Северного флота школьники вступили в «Юнармию»

В главной базе подводных сил Северного флота и городе морской доблести Гаджиево в школе №279 состоялась церемония приёма учащихся в ряды Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия».

Клятву у юнармейцев принял заместитель командира дивизии подводных лодок по военно-политической работе капитан 1 ранга Руслан Гусейнов, который вручил им красные береты. В торжественной обстановке 15 ребят из разных классов дали клятву юнармейскому братству.

Со значимым событием - вступлением в ряды всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения - ребят поздравили директор школы №279 Ирина Матвиишина и начальник штаба местного отделения ВВПОД «Юнармия» по ЗАТО Александровск Евгения Друзьяк.

Также в ходе мероприятия капитан 1 ранга Руслан Гусейнов наградил знаком «Юнармейская доблесть III степени» 11-классницу Алину Шужину, активную участницу юнармейского движения, призера различных конкурсов и соревнований.

Евгения Друзьяк поздравила ребят от имени регионального и местного отделений ВВПОД «Юнармия» и Дома «Юнармии» ЗАТО Александровск, вручив будущим защитникам Отечества памятный адрес и планшетку с юнармейской символикой.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в завершении мероприятия дети исполнили гимн юнармейского движения «Служить России».

 

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12505909@egNews

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