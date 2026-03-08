8 Марта на работе празднуют активнее, чем 23 ФевраляМужчины чаще всего поздравляют жён, женщины — матерей. Бюджеты на подарки к 8 Марта за год выросли
В главной базе Северного флота – городе Североморске – поздравили гражданских и военнослужащих-женщин с Международным женским днем

6 марта во Дворце культуры города Североморска состоялся торжественный вечер и праздничный концерт, посвященный Международному женскому дню. В мероприятиях приняли участие жены, мамы, сестры военнослужащих флота, женщины, работающие и служащие в учреждениях, соединениях и частях Северного флота, проходящие военную службу по контракту на различных должностях и жительницы флотской столицы.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин, выступая перед женщинами в ходе торжественного собрания, отметил, что многие представительницы прекрасного пола посвятили свою жизнь служению Отечеству и Северному флоту, некоторые из них принимали участие в специальной военной операции.

«На нашем вечере в зале присутствуют женщины, чьи близкие – мужья, отцы, сыновья и братья – защищают будущее нашей страны в зоне СВО и в других регионах мира далеко за пределами нашей страны. Ваша верность, неизменная забота и любовь передает силу нашим бойцам, укрепляет их дух и непреклонную веру в победу! От имени командующего Северным флотом адмирала Константина Кабанцова примите искренние слова благодарности за ваш нелегкий труд, за вашу заботу, терпение, стойкость и любовь. Пусть каждый день радует вас вниманием и заботой близких, сбываются все ваши надежды и мечты», – сказал контр-адмирал Игорь Курочкин, поздравляя женщин.

Замкомандующего Северным флотом по военно-политической работе за особые личные заслуги, разумную инициативу, усердие и отличие в службе и труде, добросовестное исполнение служебных обязанностей и в честь Международного женского дня наградил ряд отличившихся женщин грамотами.

«Я желаю вам от всей души здоровья, тепла, заботы, ну и самого главного – любви. Любите и будьте любимы. Несмотря на сегодняшнюю погоду, я думаю, что благодаря вашим глазам, улыбкам, красоте мы точно можем сказать, что сегодня в Североморск пришла весна», – поздравил женщин глава города Североморска Владимир Евменьков.

За активную жизненную позицию, личный вклад в гражданско-патриотическое воспитание подрастающего поколения и в связи с празднованием Международного женского дня Владимир Евменьков наградил особо отличившихся женщин города.

Присутствующих в зале музыкальными подарками поздравили творческие коллективы Североморска, а также Ансамбль песни и пляски Северного флота и юные воспитанники его детской студии.

 

 

