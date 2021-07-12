В главной базе Северного флота курсанты военной кафедры МГТУ приняли Военную присягу

В Североморске на площади Мужества возле легендарной подводной лодки «К-21» состоялось приведения в военной присяге курсантов военной кафедры МГТУ, проходящих первую войсковую практику на кораблях Северного флота. Руководил церемонией командир большого противолодочного корабля «Адмирал Левченко» капитан 1 ранга Дмитрий Евдокимов.

Торжественную клятву на верность Родине дали 54 юноши. За церемонией наблюдали их родные, близкие, друзья и знакомые.

Практика студентов на кораблях и в береговых частях Северного флота для проходит в обычном порядке, как для военнослужащих по призыву. В течение месяца они знакомятся с азами военной службы, изучают требования общевоинских и корабельного уставов, устройство корабля. Живут в матросских кубриках, питаются вместе с моряками и участвуют в корабельных работах. Сейчас занимаются подготовкой кораблей к Дню военно-морского флота.

В ведущем вузе Мурманской области — государственном техническом университете курсанты обучаются судовым гражданским специальностям, смежным с военными и в будущем вполне смогут служить на старшинских, мичманских и даже офицерских должностях в составе штурманской, электро-механической, радиотехнической боевых частях, а также специалистами радиосвязи.

Как сообщает пресс-служба СФ, в течение июля на кораблях и в береговых частях Северного флота пройдут практику 80 курсантов военной кафедры МГТУ.