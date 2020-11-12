В главной базе Северного флота почтили память союзников по антигитлеровской коалиции, погибших в Заполярье

На военном мемориальном кладбище Североморска вчера состоялась церемония возложения венков и цветов к могилам российских, английских и канадского лётчиков, погибших на Кольском Севере в период обороны советского Заполярья от немецко-фашистских захватчиком в годы Великой Отечественной войны.

В мероприятии приняли участие представители управления Северного флота, городской администрации и воспитанники Североморского клуба юных моряков.

В связи со сложной эпидемической обстановкой на церемонию не приехали представители дипломатического корпуса Великобритании.

Памятные мероприятия были проведены с соблюдением масочного режима и социальной дистанции. Несмотря на то, что церемония проходила на свежем воздухе, количество участников было ограничено.

Как сообщает пресс-служба СФ, 11 ноября в странах британского содружества отмечается как День поминовения воинов, погибших на поле боя. К этой дате приурочены памятные мероприятия возле захоронения лётчиков Королевских ВВС Великобритании на мемориальном кладбище главной базы Северного флота. Они проводятся регулярно, начиная с 1995 года.