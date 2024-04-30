В главной базе Северного флота прошёл первый детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск»

В главной базе Северного флота - городе Североморске состоялся первый детский турнир по бильярду. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев».

В соревновании приняли участие 11 ребят в возрасте до 16 лет: дети военнослужащих Северного флота, ученики Мурманского Нахимовского военно-морского училища и Североморского кадетского корпуса, а также другие юные любители этой игры.

Открыла турнир президент Федерации бильярдного спорта Мурманской области Анжелика Багриевская и ветеран бильярдного спорта, капитан 1 ранга в отставке Виктор Герасименко. Также в церемонии открытия соревнования приняли участие представители администрации ЗАТО город Североморск, а также жители флотской столицы.

Ребятам рассказали об истории возникновения игры в бильярд и его разновидностях, а также о том, что это вид спорта развивает ловкость, координацию движений и тактическое мышление.

По результатам турнира первое место занял Дмитрий Бакушин, второе Трофим Кандей, а третье Леонид Третьяков.

Игры прошли в дружеской, но соревновательной обстановке. С самого начала соревнования, участники боролись за каждый шар.

Детский турнир по бильярду «Бильярдный Североморск» проводился впервые и посвящён развитию бильярдного спорта в городе Морской славы.

Для юных бильярдистов было организовано чаепитие со сладостями и пиццей. Победителю был вручён кубок, призёрам грамоты, медали, а также сладкие подарки.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, соревнования состоялись при поддержке Федерации бильярдного спорта Мурманской области, руководства бильярдного клуба «Лев», а также любителей бильярдного спорта города Североморска.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12510929@egNews