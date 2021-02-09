В главной базе Северного флота прошёл турнир по русскому бильярду

В городе Североморске состоялся турнир на кубок командующего Северным флотом по русскому бильярду. Соревнования прошли в бильярдном клубе «Лев». В них приняло участие более 40 человек: военнослужащие и ветераны военной службы, а также гражданские любители этой игры.

Открыл турнир командующий Северным флотом адмирал Александр Моисеев. Он пожелал участникам успехов и выполнил символический удар по пирамиде из бильярдных шаров.

Каждый розыгрыш длился в среднем около получаса. Для выхода в следующий тур спортсмену необходимо было одержать, как минимум две победы в трёх играх.

По результатам турнира в командном первенстве первое место заняла сборная медицинской службы флота, вторыми стали офицеры службы защиты государственной тайны, замкнули тройку лидеров представители подводных сил.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в личном первенстве победил Роман Донос, второе место занял Николай Плахотников, третье — Юрий Лазаренко.

Победителям и призёрам были вручены медали и кубки.