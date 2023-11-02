В главной базе Северного флота прошла тренировка по борьбе с подводными диверсантами

Военнослужащие отряда специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами провели тренировку по обезвреживанию диверсионных групп условного противника при попытке проникнуть на охраняемые объекты главной базы Северного флота.

Отряд специального назначения по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами был разделён на две группы, одна из которых выполняла роль условных диверсантов, а другая осуществляла охрану объектов Северного флота.

Бойцы отряда специального назначения по борьбе с ПДСС выполнили патрулирование акватории и побережья главной базы Северного флота, отработали тактику поиска и захвата диверсантов на берегу и в подводной среде.

Тренировка по борьбе с подводными диверсионными силами и средствами была проведена в плановом порядке, отмечает пресс-служба Северного флота.

Фото: https://structure.mil.ru/structure/okruga/north/news/more.htm?id=12483668@egNews