В главной базе Северного флота прошло учение по пресечению террористического акта на военном объекте

На территории штаба Северного флота в Североморске прошло учение по разрешению кризисной ситуации террористического характера на военном объекте. В мероприятии боевой подготовки принимали участие военнослужащие воинских частей, дислоцирующихся в границах Североморского местного гарнизона.

В ходе проведения различных этапов учения отрабатывалось взаимодействие подразделений Северного флота с привлечением личного состава отдельной бригады морской пехоты, расчётов комплекса с беспилотным летательным аппаратом «Орлан» и зенитного ракетно-пушечного комплекса (ЗРПК) «Панцирь-1С», группы разминирования отдельного морского инженерного полка, военной полиции, военной автомобильной инспекции и военных медиков.

По замыслу мероприятия, условные незаконные вооруженные формирования пытались вывести из строя органы военного управления с помощью ударного беспилотного летательного аппарата, а также заложить несколько взрывных устройств, нарушить систему связи и электроснабжения. Военнослужащим Северного флота было необходимо предотвратить террористические акты.

В ходе учения расчёт ЗРПК «Панцирь-1С» обнаружил, взял на сопровождение и уничтожил электронным пуском ракеты беспилотный летательный аппарат. Подразделение военной полиции задержало условного террориста, управлявшего беспилотником. Флотскими сапёрами были найдены и обезврежены несколько муляжей взрывных устройств.

В ходе нападения на военный объект дежурное подразделение отразило атаку условных террористов, роль которых исполняли военнослужащие. Военные медики провели тренировку по оказанию помощи военнослужащим, получившим ранения различной степени тяжести в ходе боестолкновения.

Как сообщает пресс-служба СФ, всего в антитеррористическом учении принимали участие более 200 военнослужащих, было задействовано свыше 15 единиц военной и специальной техники.