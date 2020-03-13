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Мурманская область. Арктика (16+)13.03.20 21:05

В главной базе Северного флота утонул военный корабль. Тонет ещё один

Пользователи группы «Североморск Онлайн» социальной сети «ВКонтакте» обсуждают загадочное исчезновение сегодня днём, во время разбушевавшейся непогоды, одного из бывших кораблей Северного флота, разделываемого на металлолом АО «МПЗ «Аскона» на территории бывшего военного бетонного завода.

Отдельные из них высказывают версию о том, что он утонул. Кроме того, появилось видео, в котором работники фирмы обсуждают возможность затопления и второго корабля, по причине его неудовлетворительного крепления и штормовой погоды.

Наша редакция ранее  обращала внимание на странную ситуацию, когда  в 2017 году металлоперерабатывающий завод заключил с Министерством оборонный России два государственных контракта на утилизацию дизель-электрических подводных лодок проекта 877 заводские номера 601 и 602, а также двух эскадренных миноносцев проекта 956 заводские номера 870 и 874. Со слов нашего информатора, оба судна были загрязнены остатками нефтепродуктов и их затопление угрожает экологической обстановке в Кольском заливе.

Разделка кораблей на металлом, в том числе осуществлялась и структурами аффилированными к ООО «Спецметресурсы» и «Метгрупп», в частности плавучий кран, использованный для работ, принадлежит одной из этих организаций.

Напомним, ранее источник близкий к силовым структурам, сообщил нам о возбуждении уголовного дела в отношении директора ООО «Спецметресурсы», которого подозревают в уклонении от уплаты налогов в сумме более 120 млн рублей, а также о проведении обысков в офисе данной фирмы, у её сотрудников и в аффилированных структурах, что в дальнейшем подтвердил региональный Следственный комитет.

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