В главную базу Северного флота – Североморск прибыл учебный корабль «Смольный»

Как редакция «Арктик-ТВ» уже сообщала, накануне в главную базу Северного флота прибыл учебный корабль Балтийского флота «Смольный». На его борту находятся курсанты высших военно-морских учебных заведений ВМФ из Владивостока и Севастополя, которые проходят морскую практику.

В Североморске учебный корабль встретил заместитель командующего Северным флотом по военно-политической работе контр-адмирал Игорь Курочкин. Он поздравил курсантов и экипаж корабля с прибытием в главную базу Северного флота.

Дальний поход учебного корабля «Смольный» проходит в рамках проведения морской практики курсантов военно-морских учебных заведений Минобороны России.

Курсанты проходят практику по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем в различных условиях и сложной навигационной обстановки, дублируют обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, в Североморске курсантов военно-морских училищ Владивостока и Севастополя сменят учащиеся военно-морских учебных заведений из Калининграда и Санкт-Петербурга.

Ранее корабль посетил порты Республики Экваториальная Гвинея, Демократической Республики Сан-Томе и Принсипи, Республики Конго, Южно-Африканской Республики, а также совершил заходы во Владивосток и Петропавловск-Камчатский.

Фото: https://mil.ru/news/88d5519a-7d87-43fc-9620-c25a412cfd58