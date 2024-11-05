В главную базу Северного флота прибыл шлем-ковчег с мощами Святого благоверного великого князя Александра Невского

Вчера, 4 ноября, в День народного единства и День Казанской иконы Божией Матери в главную базу Северного флота – Североморск – прибыл шлем-ковчег с мощами Святого благоверного великого князя Александра Невского.

Святыню доставили в штаб Северного флота, где в храме штаба, носящем имя Николая Чудотворца, состоялся молебен.

На молебне присутствовали командующий флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, члены Военного совета Северного флота, глава Североморской епархии епископ Североморский и Умбский Тарасий, представители духовенства, офицеры и военнослужащие по призыву центра обеспечения штаба.

«Александр Невский для нас в первую очередь великий воин, искусный дипломат, который смог уберечь Русь от многих бед. В настоящее время, в условиях специальной военной операции, наши воины являются продолжателями дела Александра Невского. Этот ковчег послужит делу духовного воспитания воинов и подъёму нравственного духа», - сказал командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов.

После чего, состоялся Крестный ход. Военнослужащие Северного флота доставили святыню к Свято-Андреевскому морскому кафедральному собору. На соборной площади военнослужащие соединений надводных кораблей Северного флота, жители и гости города приняли участие в молебне и поклонились святыни.

Шлем-ковчег с мощами Святого благоверного великого князя Александра Невского будет находиться в Свято-Андреевском морском кафедральном соборе на постоянной основе.

Как сообщает пресс-служба Северного флота, данное мероприятие состоялось по инициативе протоиерея Александра, настоятеля Свято-Андреевского морского кафедрального собора, Североморской епархии и при поддержке главнокомандующего Военно-морским флотом России адмирала Александра Моисеева.

Великий князь Александр Ярославович, вошедший в историю с прозванием Невский — одна из ключевых фигур в русской истории, великий полководец, легендарный политик, святой, канонизированный церковью, небесный покровитель и защитник Руси. За свою жизнь он не проиграл ни единого сражения, причем часто одерживал верх в битвах с более сильным противником.

Сам шлем был изготовлен на оружейном заводе в городе Тула. В Мурманске под руководством Александра Лельчука в одном из ювелирных ателье из него был создан уникальный шлем-ковчег.

Фото: https://function.mil.ru/news_page/country/more.htm?id=12535850@egNews